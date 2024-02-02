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Хоккеисты из НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов

В Международной федерации хоккея подтвердили участие спортсменов из НХЛ в Олимпийских играх 2026 и 2030 годов.
Елизавета Егорова 2024-02-02 22:38:01
© Фото: Xu Yanan XinHua Globallookpress

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) заявили, что ее спортсмены примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 года.

«Мы можем официально объявить, что игроки НХЛ примут участие в Олимпийских играх 2026 и 2030 года», - говорится в сообщении НХЛ в социальной сети X (ранее Twitter).

Это же заявление сделали и в Международной федерации хоккея (IIHF).

Ранее стало известно, что международная федерация парусного спорта разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в квалификационной регате «Последний шанс» и олимпийской регате в Марселе. 

#Спорт #Хоккей #НХЛ #Олимпийские игры
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