Ученый Перенджиев связал виток конфликта Еревана и Баку с Зангезурским коридором

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова и военный эксперт Александр Перенджиев рассказал «Звезде» о причинах нового витка конфликта между Азербайджаном и Арменией и о том, из-за чего переговоры Баку и Еревана провалились.

Военный эксперт отметил, что успехи в мирных переговорах двух стран продолжались до тех пор, пока не начались взаимные обвинения в срыве дипломатического процесса. В первую очередь обвинения шли со стороны глав Азербайджана и Армении: Ильхама Алиева и Никола Пашиняна.

«Было же видно, что с обоих сторон начали снова звучать претензии к поведению. Первые руководители стран начали просто обвинять друг друга в нежелании заключать мирный договор», - отметил эксперт.

По мнению ученого, претензии стран связаны с Зангезурским коридором: азербайджанским проектом транспортного коридора длиной 40 километров через территорию Сюникской области Армении, задачей которого называют соединение западных районов Азербайджана с его эксклавом - Нахичеванской Автономной Республикой. Перенджиев счел, что президент Азербайджана осознает необходимость решения этого вопроса, даже вне контекста мирного договора.

«С точки зрения официального Баку, им все равно придется возвращаться к Зангезурскому коридору. Но после подписания мирного договора это будет делать сложнее: если подписали, то о каком коридоре уже будет идти речь? Поэтому если и мирный договор и будет, то уже только с учетом коридора», - заявил эксперт.

С таким условием не согласна Армения. После отдачи Нагорного Карабаха, официальный Ереван отказался идти на дальнейшие территориальные уступки. Более того, претензии на Зангезурский коридор создали для Армении образ «ненасытного льва» в лице Алиева.

«Одним словом: они не поделили Зангезурский коридор. С точки зрения Пашиняна это выглядит как неуважение его доброй воли: они и так отказались от претензий на Карабах, почему еще должны что-то отдавать? Для него Алиев теперь - это лев, который не может насытиться. И нет гарантий, что при согласии отдать коридор, Азербайджан не потребует еще что-нибудь», - подытожил Перенджиев.

Вооруженные силы Азербайджана сегодня открыли огонь по армянскому посту на границе двух стран. Как сообщила Госпогранслужба Азербайджана, удар был связан с «операцией возмездия» по причине провокации со стороны армянских военных накануне. По последней информации от Минобороны Армении, в результате конфликта на границе погибли четыре армянских военнослужащих, один ранен.