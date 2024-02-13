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ВС Азербайджана открыли огонь на границе с Арменией

Среди армянских солдат есть раненые.
Никита Черненко 2024-02-13 06:57:01
© Фото: president.am

Минобороны Армении в своем Telegram-канале сообщило об открытии огня со стороны азербайджанских вооруженных сил на границе двух стран. Оборонное ведомство рассказало, что среди армянских солдат есть раненые.

Столкновение произошло в районе Неркин Ханд: ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям на границе 13 февраля в 5:30 по местному времени.

«13 февраля, начиная с 05:30, подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд, в результате чего, по предварительным данным, у армянской стороны есть раненые», - говорится в сообщении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил 1 февраля, о том, что между Арменией и Азербайджаном уже существует де-факто мир. По его словам, на границе на протяжении нескольких месяцев царила мирная обстановка.

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