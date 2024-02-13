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ВС Азербайджана ударили по армянским военным в ходе «операции возмездия»

Сообщается, что удар был нанесен в ответ на провокации со стороны ВС Армении.
Никита Черненко 2024-02-13 09:24:01
© Фото: Мурад Оруджев, РИА Новости

Азербайджанские подразделения Госпогранслужбы ударили по ВС Армении в ходе «операции возмездия» в ответ на проведенную в понедельник армянскими военнослужащими провокацию. Об этом сообщило представительство Госпогранслужбы Азербайджана.

По информации ГПС, удар был нанесен по боевому посту ВС Армении в Гафанском районе, откуда накануне велся обстрел по азербайджанским бойцам. Пограничная служба подчеркнула, что армянский пост в результате удара оказался полностью уничтожен.

«Подразделения Госпогранслужбы 13 февраля провели "операцию возмездия" в ответ на провокацию, совершенную вчера со стороны ВС Армении. В результате операции боевой пост ВС Армении возле населенного пункта Неркин Ханд Гафанского района, откуда вчера были обстреляны наши солдаты, был полностью уничтожен, а боевые позиции подавлены», - сообщили в ГПС Азербайджана.

Минобороны Армении ранее сообщило о нанесенном ударе со стороны ВС Азербайджана на границе двух стран в районе села Неркин Ханд. По сообщению оборонного ведомства, в результате обстрела из стрелкового оружия ранения получили несколько солдат Армении.

#провокация #Азербайджан #военная операция #госпогранслужба #армяно-азербайджанский конфликт
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