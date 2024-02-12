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Полянский отметил изменение позиции США по ситуации в секторе Газа

Дипломат подчеркнул намерение России и дальше добиваться принятия резолюции о прекращении огня в секторе Газа.
Никита Черненко 2024-02-12 06:56:01
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency, Globallookpress

Позиция Соединенных Штатов по палестино-израильскому конфликту становится все менее категоричной в пользу Израиля и подрывает авторитет США в мире. Об этом заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский в интервью агентству РИА Новости.

По мнению дипломата, Вашингтон и Иерусалим «лишь глубже закапывают себя» за счет подмены прекращения огня гуманитарными паузами и формулировками о «прекращении огня, когда для этого созреют условия». Запостпред также подчеркнул необходимость выдвижения инициатив по прекращению огня в секторе Газа и счел, что США рано или поздно перестанут блокировать принятие соответствующей резолюции.

«Мы видим, что уже сейчас американская позиция становится существенно менее категоричной в пользу Израиля. Возникают элементы усталости, раздражения от твердолобости израильских политиков», - сказал Полянский.

Ранее израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о необходимости проведения военной операции ЦАХАЛ в Рафахе, куда ушло больше половины населения Газы спасаясь об боевых действий внутри анклава, для победы в войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС. В ответ официальный Египет заявил, что может приостановить действие своего мирного договора с Израилем, а сами действия ЦАХАЛ в Рафахе приведут к закрытию основного гуманитарного коридора на осажденную территорию.

#в стране и мире #ООН #сша #сектор Газа #Прекращение огня #Дмитрий Полянский #палестино-израильский конфликт #Зампостпреда РФ
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