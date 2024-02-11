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Египет пригрозил Израилю разрывом мирного договора в случае ввода войск в Рафах

В Каире заявили, что боевые действия могут привести к закрытию основного маршрута доставки гуманитарной помощи на осажденную территорию.
Владимир Рубанов 2024-02-11 18:49:01
© Фото: Yasser Qudih XinHua Globallook Press

Египет угрожает приостановить действие своего мирного договора с Израилем, если израильские войска будут отправлены в густонаселенный пограничный город Газы Рафах, сообщает AP. В Каире заявили, что боевые действия могут привести к закрытию основного маршрута доставки гуманитарной помощи на осажденную территорию.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что отправка войск в Рафах необходима для победы в четырехмесячной войне против палестинской группировки боевиков ХАМАС.

Больше половины населения Газы бежали в Рафах, спасаясь от боевых действий в других районах. Они сбились в обширные палаточные лагеря и убежища, находящиеся под управлением ООН недалеко от границы. Египет опасается массового притока сотен тысяч палестинских беженцев, которые, возможно, никогда не смогут вернуться.

Телеканал ХАМАС «Аль-Акса» процитировал неназванного представителя движения, который заявил, что любое вторжение в Рафах «взорвет» переговоры при посредничестве США, Египта и Катара. Они направлены на прекращение огня и освобождение израильских заложников.

Нетаньяху сказал, что Израиль разрабатывает «детальный план» по переселению беженцев. По данным СМИ, премьер сообщил военному кабинету, что операция в Рафахе должна быть завершена к началу Рамадана 10 марта.

Белый дом, который предоставил оружие Израилю и защитил его от международных призывов к прекращению огня, также предостерег от наземной операции в Рафахе в нынешних обстоятельствах, заявив, что это будет катастрофой для гражданского населения.

#в стране и мире #Египет #сша #сектор Газа #ХАМАС #палестино-израильский конфликт #рафах
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