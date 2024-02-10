CNN: Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нужно завершить к 10 марта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил военному кабинету в четверг, что операция Армии обороны Израиля в Рафахе должна быть завершена к началу Рамадана 10 марта, сообщает CNN со ссылкой на израильского чиновника.

Офис Нетаньяху сообщил в пятницу, что премьер-министр Израиля поручил военным спланировать «эвакуацию населения» из Рафаха. Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ «скоро войдет в Рафах, последний бастион ХАМАС». Он считает, что на операцию есть не больше месяца, учитывая международное давление, пишет Times Of Israel.

Представители администрации Байдена указали на операцию в Рафахе как на предмет разногласий с Израилем, сообщает Wall Street Journal. Президент США Джо Байден заявил, что операция Армии обороны Израиля в секторе Газа в ответ на нападение ХАМАС 7 октября прошлого года была «чрезмерной».

Кроме того, ожидаемые действия Израиля в Рафахе усиливают напряженность в отношениях между Израилем и Египтом.

Рафах - город на юге сектора Газа недалеко от египетской границы. По данным ООН, там проживает более 1,3 миллиона человек. Большинство из них прибыли туда из других частей сектора Газа.

Жители Рафаха и перемещенные палестинцы рассказали, что они боятся и им некуда больше идти, если Израиль войдет в город. ООН «чрезвычайно обеспокоена» судьбой мирных жителей в городе, заявил в пятницу официальный представитель организации Стефан Дюжаррик. Глава гуманитарного управления ООН Мартин Гриффитс предупредил, что «в Газе больше некуда идти».