Не менее 100 человек погибли в результате ударов Израиля по Рафаху

Не менее 100 человек стали жертвами бомбардировок израильской армии по городу Рафах на юге сектора Газа. Сначала телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав Газы сообщил о минимум 50 жертвах.

«Министерство здравоохранения в Газе сейчас докладывает, что 50 человек были убиты согласно докладам о продолжающейся бомбардировке этой ночью в Рафахе», - передали репортеры.

После уточнялось, что в результате ударов Армии обороны Израиля погибли не менее 63 человек. Затем число погибших увеличилось до 100 человек, согласно телеканалу Al Mayadeen. При этом корреспондент ливанского канала отметил, что израильская авиация совершила более 50 налетов на этот населенный пункт в секторе Газа.

Израильская сторона в свою очередь публиковала информацию о нанесении ударов по объектам в квартале Аш-Шабура в Рафахе на юге сектора Газа.

В начале февраля во время ударов Израиля в Рафахе погибли 8 человек, десятки получили ранения после взрыва в одном из домов. Журналисты Al Jazeera уточнили, что под удар попал дом одной из семей в этом городе на юге анклава.

Десятого февраля премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операцию в Рафахе нужно завершить к 10 марта, что примерно совпадает с началом мусульманского поста Рамадан.

Также уточняется, что он поручил военным спланировать «эвакуацию населения» из этого города, и сказал, что «скоро ЦАХАЛ войдет в Рафах - последний бастион ХАМАС». По его мнению, на операцию есть не более месяца с учетом международного давления.

Седьмого октября 2023 года обострился палестино-израильский конфликт. Тогда Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило операцию «Потоп Аль-Аксы».

После этого они проникли в приграничные районы на юге Израиля, открыв огонь по военным и по гражданским лицам, а также взяли в плен более 200 заложников. Вскоре власти еврейского государства объявили о полной блокаде сектора Газа и начали наносить ответные удары по палестинскому анклаву.

По последним данным, среди палестинцев погибли более 28 тысяч человек, свыше 67 тысяч ранены.