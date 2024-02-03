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При израильских ударах в Рафахе погибли 8 человек, десятки ранены

Десятки человек получили ранения и восемь погибли в результате взрыва в Рафахе на юге сектора Газа.
Марина Крижановская 2024-02-03 05:46:01
© Фото: Rizek Abdeljawad XinHua Globallookpress

В результате обстрелов Армии обороны Израиля на секторе Газа погибли по меньшей мере восемь человек. Также десятки получили ранения в результате взрыва. Об этом сообщил корреспондент Al Jazeera.

По его данным, под удар попал дом одной из семей в городе Рафах на юге анклава.

«Репортер сообщил, что восемь палестинцев погибли и десятки получили ранения в результате взрыва, направленного против дома семьи Хиджази, к востоку от города Рафах, на юге сектора Газа», - указал телеканал.

Палестино-израильский конфликт резко обострился 7 октября после проникновения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. При этом они убивали жителей приграничных поселений, захватив в плен более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Вскоре Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа, начав проводить там с 27 октября военную операцию. Авиационные удары наносятся по различной инфраструктуре анклава. В том числе и по больницам.

Первого февраля стало известно, что Израиль и ХАМАС согласились прекратить огонь. Об этом заявил МИД Катара. Дипломаты получили «первоначальное положительное подтверждение» от палестинцев и согласие Тель-Авива на предложение о прекращении огня в секторе Газа.

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