Полянский сообщил о созыве заседания СБ ООН в годовщину подписания Минска-2

Постпредство России при ООН запросило на утро 12 февраля заседание Совета Безопасности, оно будет касаться Минских соглашений.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание пройдет в годовщину принятия «Минского комплекса мер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. <...> Начало в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве)», - отметил российский дипломат.

Полянский добавил, что вместе с этим во время заседания поднимут вопрос, как Совбез «провалился в реализации одной из своих важнейших задач» - предотвращении конфликтов и кризисов - благодаря действиям представителям Запада в СБ ООН.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Второе минское соглашение, Минск-2. - Прим. ред.) для деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины во время встречи в Минске 11-12 февраля 2015 года согласовали представители РФ, Украины, Германии, Франции - так называемая «нормандская четверка».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что партнеры не собирались ничего делать по Минским соглашениям. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти соглашения игрой в наперстки.

В тот же день председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко указала, что подписанты Минских соглашений Франсуа Олланд и Ангела Меркель в течение восьми лет «дурачили» Россию для подготовки киевского режима к конфликту.