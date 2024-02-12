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Полянский сообщил о созыве заседания СБ ООН в годовщину подписания Минска-2

Дмитрий Полянский заявил, что 12 февраля Россия хочет напомнить участникам СБ ООН о потерянном историческом шансе для мирного решения внутриукраинского кризиса.
Марина Крижановская 2024-02-12 04:31:01
© Фото: Валерий Шарифулин, РИА Новости

Постпредство России при ООН запросило на утро 12 февраля заседание Совета Безопасности, оно будет касаться Минских соглашений.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский отметил, что заседание пройдет в годовщину принятия «Минского комплекса мер». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Мы запросили заседание СБ ООН, чтобы напомнить коллегам о том, какой исторический шанс для мирного решения внутриукраинского кризиса был упущен киевским режимом и его спонсорами. <...> Начало в 10:00 по Нью-Йорку (18:00 по Москве)», - отметил российский дипломат.

Полянский добавил, что вместе с этим во время заседания поднимут вопрос, как Совбез «провалился в реализации одной из своих важнейших задач» - предотвращении конфликтов и кризисов - благодаря действиям представителям Запада в СБ ООН.

Комплекс мер по выполнению Минских соглашений (Второе минское соглашение, Минск-2. - Прим. ред.) для деэскалации вооруженного конфликта на востоке Украины во время встречи в Минске 11-12 февраля 2015 года согласовали представители РФ, Украины, Германии, Франции - так называемая «нормандская четверка».

Ранее президент Владимир Путин заявлял, что партнеры не собирались ничего делать по Минским соглашениям. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал эти соглашения игрой в наперстки.

В тот же день председатель Совета Федерации Федерального собрания РФ Валентина Матвиенко указала, что подписанты Минских соглашений Франсуа Олланд и Ангела Меркель в течение восьми лет «дурачили» Россию для подготовки киевского режима к конфликту.

#в стране и мире #Минские соглашения #СБ ООН #Дмитрий Полянский #заседание СБ ООН
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