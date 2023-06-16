В стране и мире Путин заявил, что партнеры не собирались ничего делать по Минским соглашениям Андрей Аркадьев Конфликт был начат украинским режимом при поддержке их спонсоров на Западе в 2014 году, заявил президент. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Киев и партнеры ничего не собирались делать по Минским соглашениям, они отказались решить ситуацию мирным путем, заявил президент РФ Владимир Путин. «Это же не мы водили за нос наших партнеров, а они, как выяснилось, подписывая Минские соглашения, не собирались ничего делать. И публично совсем недавно об этом сказали, признались, по сути», - сказал глава государства. Как утверждает Путин, Россия была вынуждена использовать Вооруженные силы в попытке прекратить конфликт. Он подчеркнул, что конфликт был начат киевским режимом еще в 2014 году. Российский президент добавил, что Украина скоро перестанет использовать свою собственную технику. Экспертное мнение и аналитика