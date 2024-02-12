Команда из РФ Team Spirit выиграла европейский турнир по Counter-Strike 2

Российская команда по киберспорту Team Spirit стала победителем турнира IEM Katowice 2024 по игре Counter-Strike 2. В воскресенье 11 февраля состоялся финал. в который, помимо россиян, вошли спортсмены из Европы Faze Clan.

Как сообщил «Лайф», соперники состязались на картах Nuke, Mirage и Overpass. Во всех них победу одержали киберспортсмены из России - Дмитрий Соколов, Леонид Вишняков, Данил Крышковец, и Борис Воробьев. Также среди них один украинец - Мирослав Плахотя.

Киберспортивный турнир проводится ежегодно. Призовой фонд турнира, проходившего в польском городе Катовице, составил один миллион долларов.

Команда Team Spirit получила выигрыш в размере 400 тысяч долларов. Занявшим второе место Faze Clan досталась награда в 180 тысяч долларов.

Это далеко не первая победа российской киберспортивной команды. В октябре 2023 года Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира по Dota 2.

До этого, в конце июля, киберспортсмены выиграли пять миллионов долларов на турнире Riyadh Masters по Dota 2.