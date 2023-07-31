Российская команда Team Spirit выиграла 5 млн долларов на турнире Riyadh Masters по Dota 2

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Российская киберспортивная команда Team Spirit одержала победу на международном чемпионате Riyadh Masters по компьютерной игре Dota 2. В ходе соревнования в Эр-Рияде кибератлеты получили пять миллионов долларов.

В гранд-финале команда сыграла против нидерландской Team Liquid. Игра завершилась со счетом 3:1. В составе команды Team Spirit - россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найденов, а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

В 2021 году Team Spirit одержала победу в гранд-финале над командой из Китая PSG.LGD в самом престижном турнире The International 10. Российские киберспортсмены получили свыше $18 млн. С победой спортсменов поздравил президент России Владимир Путин.