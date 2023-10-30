В стране и мире Российская команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира по Dota 2 Сергей Лебедев В гранд-финале The International она обыграла европейский коллектив Gaimin Gladiators. © Фото: Team_Spirit_Official Telegram Читайте нас на: Российская киберспортивная команда Team Spirit стала двукратным чемпионом турнира The International по компьютерной игре Dota 2. В гранд-финале удалось обыграть европейский коллектив Gaimin Gladiators. Престижные соревнования прошли в американском городе Сиэтл. Призовой фонд турнира составил 3,1 миллиона долларов. Team Spirit за победу получит 1,4 миллиона долларов. Напомним, два года назад российская команда уже становилась чемпионом престижного турнира. Она в гранд-финале одержала победу над коллективом из Китая. С достижением киберспортсменов поздравлял российский президент Владимир Путин. Экспертное мнение и аналитика