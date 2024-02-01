ХАМАС согласилось с предложением Израиля о поэтапном освобождении палестинцев

Палестинское политическое и военное движение ХАМАС согласилось поэтапно обменять пленников, находящихся в израильских тюрьмах.

Как сообщает RT, между противоборствующими сторонами может произойти обмен заложников из сектора Газа в рамках новой сделки. Однако на первом ее этапе палестинцы не будут требовать освободить приговоренных к длительным срокам заключения.

«Источники: ХАМАС согласилось не требовать освобождения заключенных с длительными сроками заключения на первом этапе сделки по обмену», - сообщается со ссылкой на арабских журналистов.

Вместе с этим ХАМАС не поддержало «предложение парижской встречи» относительно сделки по обмену с Израилем.

Как сообщалось 24 января, Израиль и ХАМАС принципиально согласны остановить на месяц бои в Газе и провести обмен заключенными и пленными. Американское агентство Reuters со ссылкой на источники указало, что процессу препятствуют представители палестинской стороны, при этом израильтяне стремятся проводить переговоры поэтапно.

Днем ранее Израиль предложил ХАМАС приостановить бои в секторе Газа на два месяца. Отмечалось, что предложение не означает соглашение о прекращении войны, но включает в себя освобождение всех заложников в обмен на палестинских заключенных.

В конце ноября 2023 года Израиль и ХАМАС достигли договоренности о временном прекращении огня, гуманитарном перемирии и обмене заложниками. Оно продлевалось несколько раз.