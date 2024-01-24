МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Reuters: Израиль и ХАМАС принципиально согласны остановить на месяц бои в Газе

У сторон возникли разногласия, которые не дают заключить временное перемирие.
Сергей Лебедев 2024-01-24 03:03:01
© Фото: Nasser Ishtayeh Keystone Press Agency Globallookpress

Израиль и ХАМАС согласны провести обмен пленных и заключенных в рамках прекращения огня на месяц. Однако у сторон есть разногласия, которые не позволяют заключить временное перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители палестинского движения тормозят процесс, пока не согласованы условия постоянного прекращения огня. При этом Израиль стремиться вести переговоры поэтапно.

«ХАМАС стремится к "пакетному соглашению", которое предполагает постоянное прекращение огня», - говорится в публикации.

Напомним, ранее стали известно, что Израиль предложил приостановить бои в Газе на 2 месяца. Инициатива включает в себя освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.

#Израиль #сектор Газа #переговоры #Тель-Авив #перемирие #ХАМАС
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»