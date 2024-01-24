Reuters: Израиль и ХАМАС принципиально согласны остановить на месяц бои в Газе

Израиль и ХАМАС согласны провести обмен пленных и заключенных в рамках прекращения огня на месяц. Однако у сторон есть разногласия, которые не позволяют заключить временное перемирие. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что представители палестинского движения тормозят процесс, пока не согласованы условия постоянного прекращения огня. При этом Израиль стремиться вести переговоры поэтапно.

«ХАМАС стремится к "пакетному соглашению", которое предполагает постоянное прекращение огня», - говорится в публикации.

Напомним, ранее стали известно, что Израиль предложил приостановить бои в Газе на 2 месяца. Инициатива включает в себя освобождение заложников в обмен на палестинских заключенных.