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Axios: Израиль предложил ХАМАС приостановить бои в секторе Газа на 2 месяца

Предложение включает в себя освобождение всех заложников в обмен на палестинских заключенных.
Сергей Лебедев 2024-01-23 00:08:01
© Фото: Ahmed Zakot Keystone Press Agency Global Look Press

Израиль через катарских и египетских посредников передал ХАМАС предложение, включающее в себя приостановку боевых действий в секторе Газа на два месяца и освобождение все оставшихся заложников. Об этом сообщает американский сайт Axios со ссылкой на источники в Тель-Авиве.

«Хотя предложение не включает соглашение о прекращении войны, это самый длительный период прекращения огня, который Израиль предлагал», - отмечается в публикации.

Израильские чиновники заявляют, что ждут ответа от ХАМАС. Однако пока на возможность добиться прогресса в ближайшие дни они смотрят с осторожным оптимизмом.  

Напомним, ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что завершены интенсивные военные действия на севере сектора Газа. По его словам, вскоре они закончатся и юге анклава.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #перемирие #ХАМАС
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