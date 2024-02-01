В МИД Катара заявили, что Израиль и ХАМАС согласились прекратить огонь

Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа в ответ на просьбу МИД Катара. Также первоначальное положительное подтверждение Доха получила от палестинской группировки ХАМАС. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня в секторе Газа <...> Доха получила первоначальное положительное подтверждение от Исламского движения сопротивления», - сообщает издание, ссылаясь на катарский МИД.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что государство не намерено выводить войска из анклава и освобождать несколько тысяч палестинцев. По словам Нетаньяху, ЦАХАЛ будет воевать до победного.

Ранее международный суд ООН (МУС) призвал Тель-Авив предпринять все меры, чтобы предотвратить геноцид в анклаве. В течение месяца Израиль должен будет отчитаться о выполнении постановления суда.