Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не выведет войска из Газы и не освободит палестинцев

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Армия обороны страны не будет выводить войска из сектора Газа и не освободит несколько тысяч палестинцев.

«Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа», - заявил Нетаньяху в опубликованном на сайте канцелярии главы правительства видео.

Израильский премьер подчеркнул, что целями государства в этом противостоянии являются уничтожение палестинской группировки ХАМАС, освобождение всех заложников в анклаве и получение гарантий того, что сектор Газа больше не является угрозой для Израиля.

Ранее стало известно, что Палестина призвала ввести рестрикции против Израиля и отдельных политиков еврейского государства. По словам главы палестинского МИД Рияда аль-Малики, необходимо «начать процесс привлечения к ответственности» за вторжение на чужую территорию.