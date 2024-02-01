Момент убийства ученика отца Хабиба Нурмагомедова Мутаева попал на видео

Момент убийства 21-летнего бойца смешанных единоборств AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева попал на видео. Спортсмен был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

На кадрах видно, как убийца подбежал к Мутаеву сзади и расстрелял из огнестрельного оружия. Очевидцы сообщают, что раздалось не менее восьми выстрелов.

Напомним, что инцидент произошел в Махачкале на улице Гапцахской. Вечером 31 января у подъезда одного из многоквартирных домов злоумышленник нанес несколько огнестрельных ранений бойцу.

В Министерстве внутренних дел России указали, что личность убийцы установлена, на данный момент принимаются действия для его задержания.