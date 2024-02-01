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Момент убийства ученика отца Хабиба Нурмагомедова Мутаева попал на видео

На кадрах видно, как убийца подбежал к Мутаеву сзади и расстрелял из огнестрельного оружия.
Игнат Далакян 2024-02-01 10:02:01
© Фото: ru2ch, Telegram © Видео: ru2ch, Telegram

Момент убийства 21-летнего бойца смешанных единоборств AMC Fight Nights Магомедрасула Мутаева попал на видео. Спортсмен был учеником отца Хабиба Нурмагомедова.

На кадрах видно, как убийца подбежал к Мутаеву сзади и расстрелял из огнестрельного оружия. Очевидцы сообщают, что раздалось не менее восьми выстрелов.

Напомним, что инцидент произошел в Махачкале на улице Гапцахской. Вечером 31 января у подъезда одного из многоквартирных домов злоумышленник нанес несколько огнестрельных ранений бойцу.

В Министерстве внутренних дел России указали, что личность убийцы установлена, на данный момент принимаются действия для его задержания.

#убийство #Махачкала #Магомедрасул Мутаев
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