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ХАМАС заявил о гибели трех заложников при обстрелах сектора Газа

По данным ХАМАС, при бомбардировках со стороны ЦАХАЛ были ранены восемь заложников.
Ирина Елагина 2024-02-12 21:31:01
© Фото: Gil Cohen Magen XinHua Globallookpress

Три израильских заложника стали жертвами обстрела сектора Газа со стороны ЦАХАЛ. О последствиях бомбардировки сообщило РИА Новости со ссылкой на бригады «Аль-Кассам» ХАМАС.

Речь идет о трех из восьми заложниках, которые получили тяжелые ранения в результате воскресной атаки ЦАХАЛ по сектору Газа.

«Бригады "Аль-Кассам" сообщают о смерти троих из восьми израильских заложников, которые были серьезно ранены в результате израильских ударов по сектору Газа», - отмечено в заявлении.

Напомним, что по данным Израиля в плену у ХАМАС находятся порядка 136 израильтян, и руководство страны неоднократно заявляло о намерении вести войну до тех пор, пока не будут освобождены все пленные. 

Накануне, ЦАХАЛ сообщил о успешной операции по освобождению двух заложников в городе Рафах: свободу получили двое пожилых мужчин.

#Израиль #сектор Газа #ХАМАС #заложники #палестино-израильский конфликт
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