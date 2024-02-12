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ЦАХАЛ: ночью в Рафахе силовики освободили двух заложников, захваченных 7 октября

Во время ночной операции в Рафахе израильтяне освободили двух своих соотечественников из числа захваченных 7 октября заложников.
Марина Крижановская 2024-02-12 05:57:01
© Фото: idfofficial, Telegram

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что во время ночной операции в городе Рафах на юге сектора Газа им удалось освободить двух заложников из числа граждан Израиля.

Совместную операцию проводили израильская армия, ISA и полиция. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

«В Рафахе ночью были освобождены два израильских заложника, Фернандо Симон Марман (60 лет) и Луи Хар (70 лет), которых похитила террористическая организация ХАМАС 7 октября из кибуца Нир Ицхак», - уточнили в военном ведомстве Израиля.

Отмечается, что их перевели в больницу «Шиба Тель ха-Шомер», состояние обоих хорошее.

Тридцатого января премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не будет выводить войска из сектора Газа и не освободит несколько тысяч палестинцев. По его словам, израильская армия будет воевать до победного.

Во время начавшейся 7 октября 2023 года эскалации палестино-израильского конфликта Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа - тогда военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило операцию «Потоп Аль-Аксы».

После этого палестинцы проникли в приграничные районы на юге Израиля, открыв огонь по военным и по гражданским лицам, взяв в плен более 200 заложников

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