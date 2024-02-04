Нетаньяху заявил о невозможности сделок по освобождению заложников «любой ценой»

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил намерение освободить всех попавших в плен ХАМАС израильтян и отверг любые сделки с террористами.

«Попытки освободить наших похищенных продолжаются постоянно. Мы не пойдем на любую сделку и на сделку любой ценой», - приводит РИА Новости слова израильского премьера.

Кроме того, выступая 4 февраля в кабинете министров, Нетаньяху заявил о принципиальной позиции Израиля в отношении обмена пленных на террористов, содержащихся в тюрьмах.

«Мы на них просто не согласимся», - подчеркнул Нетаньяху.

Напомним, что 7 октября, в день вторжения боевиков ХАМАС на территорию Израиля, погибли 1 200 израильтян, свыше 240 человек оказались в плену. По актуальным данным, освобождены 110 заложников, еще 136 человек по-прежнему не могут получить свободу. Нетаньяху неоднократно заявлял, что цели начавшейся войны с ХАМАС - это освобождение всех плененных израильтян. По сведениям палестинской стороны, потери в секторе Газа составили за четыре месяца 27 000 убитыми и свыше 66 000 ранеными.