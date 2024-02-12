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Боррель заявил, что необходимо ограничить поставки оружия Израилю

Жозеп Боррель заявил, что необходимо перестать умолять Израиль о прекращении убийства палестинцев и перейти к активным действиям.
Елизавета Егорова 2024-02-12 19:44:01
© Фото: Kirill Chubotin Keystone Press Agency Globallookpress

Поставляющие оружие Израилю страны должны прекратить «умолять» премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху не убивать мирных палестинцев в секторе Газа и перейти к фазе активных действий, например, остановить военную помощь Израилю. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

«Все едут в Тель-Авив и умоляют не делать этого, не убивать так много людей. <...> Нетаньяху никого не слушает. Они хотят эвакуировать (палестинцев в секторе Газа, - Прим. ред.). Куда? На Луну? Прекратите говорить "пожалуйста" и сделайте что-то», - цитирует ТАСС слова Борреля на пресс-конференции в Брюсселе.

По словам главы евродипломатии, прекращение поставок оружия - это способ предотвратить появление еще большего количества жертв.

Ранее стало известно, что в ответ на удар Тель-Авива по городу Рафах на границе сектора Газа суд в Нидерландах запретил отправку в Израиль запчастей для истребителей F-16. Аргументом суда стало то, что Нидерланды не могут получит гарантию использования деталей без нарушения международного гуманитарного права.

Еще один тревожный звонок прозвучал в Египте. В Каире пригрозили приостановить действие мирного договора с Израилем, если войска государства направят в Рафах.

#в стране и мире #Израиль #сектор Газа #поставки оружия #Жозеп Боррель
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