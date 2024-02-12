Суд Нидерландов заблокировал поставки Израилю запчастей к F-35 из-за атак на Газу

Апелляционный суд Нидерландов запретил экспорт в Израиль запчастей для истребителей F-35 из-за отсутствия уверенности в том, что самолеты не будут использованы для атак в секторе Газа. Об этом сообщает Reuters.

«Нельзя отрицать, что существует явный риск того, что экспортируемые запчасти для F-35 используются в серьезных нарушениях международного гуманитарного права», - отметили в суде.

По решению суда весь экспорт деталей для F-35 в направлении Израиля должен быть остановлен в течение недели. Власти могут подать апелляцию в Верховный суд в течение восьми недель.

Напомним, в декабре 2023 года три голландские правозащитные организации подали гражданский иск в суд. Они просили пересмотреть экспортную лицензию на поставки Израилю запчастей для F-35, поскольку из-за этого страна может стать соучастником военных преступлений в секторе Газа.

Ранее Эрдоган сравнил премьера Израиля с Гитлером из-за трагедии в секторе Газа. По его словам, Нетаньяху даже хуже Гитлера, поскольку он получает поддержку Запада.