Такер Карлсон сравнил Путина и Байдена как руководителей

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента США Джо Байдена некомпетентным, а президента России, наоборот, способным руководителем самой большой страны в мире, подчеркнув культурное, языковое и религиозное разнообразие страны.

«Я горюю, когда вижу, что президент не в своем уме. И что в моей стране считают очень грубым об этом говорить. И задумываешься, как дошло до того, что есть некомпетентный президент», - сказал журналист на Всемирном правительственном саммите в Дубае, трансляция которого велась в YouTube-канале саммита.

Такер Карлсон добавил, что его слова являются не политическим наблюдением, а фактом с доказательной базой. При этом мнение журналиста о президенте России Владимире Путине совершенно иное.

«Это самая большая территория в мире, она ужасно разносторонняя в языковом, культурном, религиозном плане. Трудно управлять такой страной 24 года, нравится вам это или нет. Неспособный человек не смог бы это делать, а он очень способный, и вы это знаете», - ответил Карлсон на просьбу сравнить способности управления президентов США и России.

Ранее врач Макари заявил о прогрессирующей деменции у Байдена. Он подчеркнул, что разница между тем, как Байден работал пять лет назад и сейчас, сильно заметна. Так, американский лидер заявил об отсутствии проблем с памятью и тут же оговорился, назвав премьера Израиля чужим именем и приписав ему должность президента Мексики.