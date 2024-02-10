Захарова назвала «истерикой» реакцию США на интервью Путина Такеру Карлсону

После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у Соединенных Штатов началась истерика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. Вот, посмотрите, у них же случилась истерика - Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: "Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью"», - сказала Захарова в интервью «Известиям».

По словам дипломата, подобная реакция ставит крест на попытках Вашингтона играть роль эталона в сфере демократии, прав человека, плюрализма и свободы слова. Захарова также привела в пример недавнюю смерть американского журналиста в украинской тюрьме, на факт которой в США никак не отреагировали, что только разоблачает американские политические элиты.

При этом разоблачение Соединенных Штатов происходит их же руками.

Напомним, по состоянию на 02:00 10 февраля количество просмотров интервью Путина в социальной сети X превысило 150 миллионов за сутки. Американский истеблишмент, узнав о намерении журналиста взять интервью у российского президента, сразу же призвал арестовать Карлсона.