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Захарова назвала «истерикой» реакцию США на интервью Путина Такеру Карлсону

По словам официального представителя МИД РФ, своей реакцией на интервью Вашингтон перечеркнул свои попытки предстать перед всем миром как эталон демократии и свободы слова.
Елизавета Кондрикова 2024-02-10 05:35:01
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

После интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону у Соединенных Штатов началась истерика, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Их реакция настолько изобличает лживость их подходов, что, честно говоря, в это даже невозможно поверить. Вот, посмотрите, у них же случилась истерика - Белый дом, Госдепартамент, все мейнстримовые СМИ наперебой орут только одно: "Не смотрите, и пусть американский журналист не берет интервью"», - сказала Захарова в интервью «Известиям».

По словам дипломата, подобная реакция ставит крест на попытках Вашингтона играть роль эталона в сфере демократии, прав человека, плюрализма и свободы слова. Захарова также привела в пример недавнюю смерть американского журналиста в украинской тюрьме, на факт которой в США никак не отреагировали, что только разоблачает американские политические элиты. 

При этом разоблачение Соединенных Штатов происходит их же руками.

Напомним, по состоянию на 02:00 10 февраля количество просмотров интервью Путина в социальной сети X превысило 150 миллионов за сутки. Американский истеблишмент, узнав о намерении журналиста взять интервью у российского президента, сразу же призвал арестовать Карлсона.

#сша #Мария Захарова #Владимир Путин #МИД РФ #Такер Карлсон #интервью путина
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