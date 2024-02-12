В Киеве считают, что интервью с Путиным негативно повлияет на помощь Украине

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону может негативно сказаться на западных поставках вооружений Киеву. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко считает, что видеоролик может повлиять на общественное мнение США, а также на американских политиков, ответственных за принятие решения о помощи Киеву.

«Не следует это интервью недооценивать... Оно небезопасно, и оно будет влиять на американского избирателя тем, что этот конфликт надо остановить путем прекращения помощи Украине», - цитирует РИА Новости слова Лещенко.

Украинский советник отметил, что в «умелых» руках интервью может стать опасным и сформировать особое настроение у американских избирателей. В этом случае политики вынуждены будут прислушаться и уменьшить поставки военной помощи.

Лещенко также сказал, что видеоролик может добавить Карлсону политических очков и помочь ему в становлении вице-президентом США, если на предстоящих выборах победит Дональд Трамп.

«Его (Такера Карлсона. - Прим. ред.) кандидатура называется чаще всего. Поэтому, если он помогает Трампу в создании необходимого общественного мнения в Америке, это уже первая роль, которую он выполнил для прохождения этого кастинга», - сказал Лещенко.

Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что интервью с Владимиром Путиным могли посмотреть около миллиарда человек. Она заявила, что это первое подобное интервью в истории журналистики.