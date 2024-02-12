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Директора холдинга Собчак Суханова приговорили к 7,5 годам по делу о вымогательстве

Бывший директор холдинга Собчак приговорен за вымогательство 11 миллионов рублей у главы «Ростеха».
Никита Черненко 2024-02-12 12:32:01
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Экс-директор холдинга Ксении Собчак Кирилл Суханов приговорен к 7,5 годам колонии по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова.

По делу также проходил бывший редактор журнала Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев. Обоим фигурантам вынесен приговор к 7 годам колонии строгого режима, гособвинение просило приговорить Суханова к 8 годам колонии строгого режима, и к 7,5 - Романовского и Бигаева.

Суханова задержали в момент получения 800 тысяч рублей от сотрудников Чемезова. Изначально следствие привлекло Собчак как подозреваемую, однако позже изменило решение и установило статус свидетеля в отношении журналистки.

Ксения Собчак принесла публичные извинения перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Журналистка заявила, что искренне сожалеет о нанесении вреда гендиректору госкорпорации ее коллегами.

#Сергей Чемезов #ГК «Ростех» #Приговор #Уголовное дело #вымогательство #кирилл суханов
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