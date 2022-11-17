Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Чемезовым

Она заявила, что искренне сожалеет, что действия ее коллег нанесли вред генеральному директору госкорпорации.

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Журналистка Ксения Собчак публично извинилась перед главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым.

В своем Telegram-канале она написала, что ее коммерческий директор Кирилл Суханов, бывший главред Tatler Ариан Романовский и светский журналист Тамерлан Бигаев стали фигурантами уголовного дела о вымогательстве. В настоящий момент они находятся в следственном изоляторе.

«Искренне сожалею, что действия моих коллег нанесли вред Чемезову Сергею Викторовичу, приношу ему свои извинения», - заявила журналистка.

Собчак подчеркнула, что политический контекст в данной ситуации отсутствует и что молодые люди сожалеют о случившемся.

«Их судьбу будет решать суд. Верю, что правоохранительные органы проявят сочувствие и снисхождение», - написала она.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Собчак приехала в офис главы госкорпорации. Напомним, Суханов, Романовский и Бигаев обвиняются в вымогательстве у Чемезова 11 миллионов рублей.