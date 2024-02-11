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Три сотрудника Росгвардии пострадали при повторном взрыве в доме в Элисте

Сотрудники Росгвардии вошли в квартиру к мужчине, который накануне произвел подрыв неустановленного взрывного устройства в центре по оказанию психологической помощи.
Максим Крюков 2024-02-11 09:58:01
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press

В доме мужчины, который вечером 10 февраля привел в действие самодельное взрывное устройство в центре по оказанию психологической помощи в Элисте, взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Республики Калмыкия.

«Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, устроившего взрыв в субботу в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте», - передает сообщение информагентство.

Отмечается, что в результате происшествия были ранены три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий. Из здания были эвакуированы около 30 человек.

По факту взрыва в центре по оказанию психологической помощи Следственным управлением СК России по региону было возбуждено уголовное дело.

Напомним, при первом взрыве ранения получили два человека. В региональном Минздраве сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает. По данным СК по Калмыкии, устроивший взрыв мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, в результате ЧП он скончался.

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