Три сотрудника Росгвардии пострадали при повторном взрыве в доме в Элисте

В доме мужчины, который вечером 10 февраля привел в действие самодельное взрывное устройство в центре по оказанию психологической помощи в Элисте, взорвалось неизвестное устройство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры Республики Калмыкия.

«Неустановленное взрывное устройство сработало в Элисте в доме мужчины, устроившего взрыв в субботу в помещении центра по оказанию психологической помощи в Элисте», - передает сообщение информагентство.

Отмечается, что в результате происшествия были ранены три сотрудника Росгвардии, которые вошли в квартиру перед проведением следственных действий. Из здания были эвакуированы около 30 человек.

По факту взрыва в центре по оказанию психологической помощи Следственным управлением СК России по региону было возбуждено уголовное дело.

Напомним, при первом взрыве ранения получили два человека. В региональном Минздраве сообщили, что пострадавшие находятся в реанимации, их жизни ничего не угрожает. По данным СК по Калмыкии, устроивший взрыв мужчина состоял на учете в психоневрологическом диспансере, в результате ЧП он скончался.