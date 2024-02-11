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Трамп призвал сенат США прекратить безвозмездно помогать другим странам

Бывший американский президент считает, что деньги должны предоставляться в виде займа.
Сергей Лебедев 2024-02-11 09:01:01
© Фото: Kyle Mazza, Keystone Press Agency, Global Look Press

США должны прекратить выдавать иностранным государствам безвозмездную помощь. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. По его словам, деньги должны предоставляться в виде займа, который может быть на чрезвычайно льготных условиях.

«Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа», - цитирует РИА Новости слова бывшего американского лидера.

Ранее Сенат по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,34 миллиарда. Он не предусматривает выделения денег на охрану границы с Мексикой. 

Накануне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что законопроект прямо оскорбляет каждого гражданина США.

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