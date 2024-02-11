Трамп призвал сенат США прекратить безвозмездно помогать другим странам

США должны прекратить выдавать иностранным государствам безвозмездную помощь. Об этом заявил бывший американский президент Дональд Трамп. По его словам, деньги должны предоставляться в виде займа, который может быть на чрезвычайно льготных условиях.

«Отныне и впредь – ты слышишь меня, сенат? – никакие средства в форме иностранной помощи не должны предоставляться ни одной зарубежной стране иначе, как в виде займа», - цитирует РИА Новости слова бывшего американского лидера.

Ранее Сенат по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $95,34 миллиарда. Он не предусматривает выделения денег на охрану границы с Мексикой.

Накануне сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заявил, что законопроект прямо оскорбляет каждого гражданина США.