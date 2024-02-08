МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Видео Радио
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю без расходов на границу

Сенат США выдвинул этот законопроект после провала соглашения о границе, которое обсуждалось между демократами и республиканцами.
Владимир Рубанов 2024-02-08 21:28:01
© Фото: IMAGO CNP MediaPunch, Global Look Press

Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95,34 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Он не предусматривает выделения денег на охрану границы с Мексикой.

Сенат США выдвинул этот законопроект после провала соглашения о границе, которое ранее обсуждалось. Противоречия между демократами и республиканцами по миграционной политике блокируют голосование по вопросу дополнительных денег для Киева.

Спикер палата представителей Майк Джонсон неоднократно заявлял, что республиканцы с проектом не согласны и не дадут ему пройти дальше. Проблемы с выделением денег Киеву начались как раз с того, что конгрессмены-республиканцы связали это решение с финансированием укрепления южной границы.

#Украина #сша #Израиль #мексика #конгресс США #сенат #республиканцы #демократы #поставки оружия #финансирование #палата представителей
слушать радио звезда
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 