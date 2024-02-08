Сенат США поддержал проект о помощи Украине и Израилю без расходов на границу

Сенат США по итогам процедурного голосования поддержал законопроект о выделении помощи Украине, Израилю и Тайваню на общую сумму 95,34 миллиарда долларов, сообщает Bloomberg. Он не предусматривает выделения денег на охрану границы с Мексикой.

Сенат США выдвинул этот законопроект после провала соглашения о границе, которое ранее обсуждалось. Противоречия между демократами и республиканцами по миграционной политике блокируют голосование по вопросу дополнительных денег для Киева.

Спикер палата представителей Майк Джонсон неоднократно заявлял, что республиканцы с проектом не согласны и не дадут ему пройти дальше. Проблемы с выделением денег Киеву начались как раз с того, что конгрессмены-республиканцы связали это решение с финансированием укрепления южной границы.