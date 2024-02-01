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Венгрия убедила ЕС ежегодно утверждать бюджетные выплаты Украине в 50 млрд евро

Документ о финансировании Украины со стороны ЕС предусматривает ежегодный пересмотр этого решения.
Ирина Елагина 2024-02-01 14:12:01
© Фото: Zhao Dingzhe, XinHua, Globallookpress

ЕС намерен ежегодно проводить слушания по дальнейшим бюджетным выплатам Украине и принимать решение о пролонгации финансовой помощи. Ее общий размер утвержден сегодня в размере 50 млрд евро сроком на четыре года на саммите ЕС.

«Лидеры стран ЕС договорились ежегодно обсуждать помощь Киеву, в случае необходимости пересмотреть ее через два года», - сообщает РИА Новости.

Напомним, что лидеры стран ЕС сегодня единогласно приняли решение о выделении Украине бюджетной помощи в 50 млрд евро, за финансирование Украины проголосовала и Венгрия, ранее блокировавшая принятие этого документа.

Накануне стало известно, что Будапешт готов пойти на компромисс в случае, если решение о финансовой поддержки Украины можно будет пересматривать ежегодно.

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