Орбан заявил о готовности поддержать финансирование Киева с одним условием

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что решение ЕС о помощи Украине нужно принимать ежегодно, спрашивая мнение всех европейских стран. Об этом венгерский лидер заявил в интервью Le Point.

«Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», - отметил Орбан.

Он отметил важность коллегиальности и единогласия в принятии решений, касающихся всей Европы, и добавил, что каждая страна, не только Венгрия, должна иметь право отозвать свой голос в случае изменения ситуации.

Напомним, что накануне министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока назвал шантажом публикации в СМИ о секретном протоколе предстоящего саммита ЕС о финансовых последствиях для Будапешта в случае отказа проголосовать за 50 миллиардов помощи Украине.