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Орбан заявил о готовности поддержать финансирование Киева с одним условием

Венгерский премьера-министр считает, что ЕС может помочь Украине при условии, что это решение можно отменить.
Ирина Елагина 2024-01-30 13:25:01
© Фото: Attila Volgyi, XinHua, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что решение ЕС о помощи Украине нужно принимать ежегодно, спрашивая мнение всех европейских стран. Об этом венгерский лидер заявил в интервью Le Point.

«Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем каждый год решать, посылать ли по-прежнему эти деньги или нет», - отметил Орбан.

Он отметил важность коллегиальности и единогласия в принятии решений, касающихся всей Европы, и добавил, что каждая страна, не только Венгрия, должна иметь право отозвать свой голос в случае изменения ситуации.

Напомним, что накануне министр Венгрии по делам ЕС Янош Бока назвал шантажом публикации в СМИ о секретном протоколе предстоящего саммита ЕС о финансовых последствиях для Будапешта в случае отказа проголосовать за 50 миллиардов помощи Украине.

#ЕС #Венгрия #Виктор Орбан #военная помощь украине
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