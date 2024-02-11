Сенатор Майк Ли четыре часа выступал против законопроекта о помощи Украине

Американский сенатор-республиканец Майк Ли в течение почти четырех часов выступал перед членами верхней палаты Конгресса, протестуя против принятия законопроекта о помощи Украине.

«Пусть кто-то мне скажет, когда Украину приняли 51-м штатом. Я, должно быть, пропустил этот день», - приводит РИА Новости слова сенатора.

Уточняется, что выступление Майка Ли длилось три часа и 56 минут, в ходе своей речи он призывал своих коллег не одобрять этот законопроект. В качестве оправдания своего решения он напомнил об угрозе для США быть опосредованно втянутыми в военные действия с ядерной державой, которая «может убить их много раз подряд».

В воскресенье обсуждение принятия законопроекта может быть завершено, в этом случае он будет передан на утверждение Сенату США. Документ возможно заблокировать 41 голосом из ста.

Напомним, ранее законопроект о помощи Украине и Израилю, но без выделения средств для усиления охраны южной границы США, прошел процедурное голосование в Сенате США, несмотря на несогласие со стороны представителей республиканской партии.

Однопартиец Ли Рэнд Пол назвал этот законопроект «оскорблением для каждого американца», подчеркнув, что Вашингтон закрывает глаза на проблему защиты американских границ.