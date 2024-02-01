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МИД Финляндии упраздняет департамент России

Связанная с Россией проблематика перейдет в департамент Азии и Океании.
Никита Черненко 2024-02-01 14:33:01
© Фото: Илья Питалев, РИА Новости

Министерство иностранных дел Финляндии сообщило о реорганизации структуры дипведомства и упразднении департамента России. За проблематику финско-российских отношений будет отвечать департамент Азии и Океании.

Ранее власти Финляндии сообщили о намерении оставить закрытыми КПП на границе с Россией. По информации с сайта МИД Финляндии, пункты пропуска на сухопутной границе между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 11 февраля 2024 года.

Один из кандидатов в президенты Финляндии Александр Стубба заявил, что не планирует в случае своего избрания поддерживать политические отношения с руководством России до окончания СВО. При этом он отметил, что не желает ухудшения дипломатических связей с Москвой.

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