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Кандидат в президенты Финляндии заявил, что не будет общаться с властями России

При этом, он не хотел бы ухудшения дипломатических связей с Москвой.
Ирина Егорова 2024-01-12 01:43:01
© Фото: Tomi HänninenNewspix24Newspix24, Global Look Press

В случае избрания в президенты Финляндии Александра Стубба страна не собирается поддерживать политические отношения с руководством России до момента окончания конфликта на Украине. Об этом заявил кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Стубб, передает RT.

При этом он отметил, что не желал бы ухудшения дипломатических связей с Москвой. По его словам, Россия сейчас «не является основным направлением внешней политики Хельсинки».

Стубба добавил, что Москва и Хельсинки продолжают взаимодействие через пограничные службы. Напомним, что ситуация на русско-финской границе обострилась из-за притока мигрантов, в результате чего финские власти временно закрыли все КПП для восстановления общественного порядка.

Первоначально пункты перехода по сухопутной границы были закрыты по решению финских властей с 15 декабря до 14 января. Но Хельсинки планирует оставить все восемь контрольно-пропускных пунктов на своей восточной границе закрытыми еще минимум месяц.

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