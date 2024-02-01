В Норвегии Столтенберга номинировали на Нобелевскую премию мира

Кандидатуру Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга выдвинули на Нобелевскую премию мира. Как сообщает RT, это произошло на родине генсека в Норвегии.

По мнению заместителя председателя Либеральной партии, бывшего министра культуры Норвегии Абида Раджи, за пределами Украины Столтенберг «работает так, как никто для нее ранее», используя для этого свой ум, логику и эмоции, и при этом он никогда не устает.

«За пределами Украины никто за последний год не сделал для нее, для мира и демократии в Европе больше, чем он - умом, логикой и эмоциями - и никогда не устает. Он неустанно работает ради мира в Украине, и является единственным за пределами Украины, кто был и остается самой важной силой мира», - заявил Раджи.

При этом представитель Либеральной партии отметил, что гордится тем, что он норвежец, когда видит Столтенберга на мировой арене.

За время нахождения на посту генсека Североатлантического альянса Столтенберг сделал не одно резонансное заявление. Так, в сентябре 2023 года он говорил, что капитуляция Украины не приведет к миру.

В октябре он добавил, что альянсу для «обеспечения мира и свободы» нужны огромные запасы оружия.

Уже в ноябре того же года Столтенберг изрек мысль, что эскалация украинского конфликта приведет к полномасштабной войне между Россией и НАТО. И именно по этой причине, по его мнению, нужно увеличивать вооруженные силы альянса и их присутствие на восточных границах.