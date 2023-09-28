Столтенберг заявил, что капитуляция Украины не приведет к миру

Йенс Столтенберг поддержал формулу мира Зеленского и посчитал мир «любой ценой» на Украине неприемлемым.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что капитуляция Украины по итогам ВСО не приведет к миру. Об этом он сказал в ходе выступления на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В ходе конференции генсек ООН подчеркнул, что окончание конфликта становится ближе лишь из-за нарастающей боевой мощи ВСУ. Он также поддержал «формулу мира» Зеленского, озвученную на саммите G20 в прошлом году, и обещал, что НАТО продолжит поддерживать Украину «так долго, сколько потребуется».

«Мир людей ценой не будет миром совершенно», - объявил Столтенберг.

Ранее Йенс Столтенберг счел невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшее время вследствие активных боевых действий на территории страны. Также глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «формулу мира» Зеленского нереализуемой.