Тренер Карпин рассказал об амбициях работать в испанской Ла Лиге

Главный тренер ФК «Ростов» и сборной России Валерий Карпин рассказал о готовности работать в чемпионате Испании даже при условии потерь в заработке. Об этом он заявил в интервью изданию Sport 24.

Тренер «Ростова» отметил, что для него вопрос перехода в испанскую Ла Лигу является вопросом «не денег, а амбиций». Свою позицию он аргументирует желанием соревноваться «с Анчелотти, Клопом и Гвардиолой».

«Естественно, поехал бы», - заявил Карпин.

Контракт Карпина с «Ростовом» действует до лета 2026 года и до августа 2024 года - со сборной России. Сам тренер в сентябре 2023 года после матча сборной РФ с Катаром рассказал, что советовал уезжать российским футболистам играть в европейских клубах, «чтобы стать сильнее».

Ранее Валерий Карпин после матча «Ростова» и ЦСК в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги резко высказался об организаторах, решивших проводить матч чемпионата России во время сильного снегопада в Москве 3 декабря 2023 года. Он заявил, что «надо быть дебилом», чтобы играть в такую погоду, и назвал матч в снегопад «убийством футбола».