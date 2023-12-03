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Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад

Владимир Рубанов
17:29 03.12.2023
Сильный снегопад продолжался на протяжении всей игры. Технические службы продолжали чистить газон даже по ходу встречи.
Карпин назвал дебилом решившего провести матч ЦСКА - «Ростов» в снегопад
© Фото: pfccskamoscow, Telegram
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин резко высказался в адрес тех, кто принимал решение проводить матч чемпионата России с ЦСКА 3 декабря во время сильного снегопада в Москве. Встреча состоялась в рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). «Ростов» уступил ЦСКА со счетом 0:2.

«Нечего описывать. Это футбол? Вам понравилось? Надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду. Спросите его (судью - прим. ред.), чем он вообще думал. Это убийство футбола. У нас в России футбол и без этого так себе, честно говоря», - сказал Карпин на послематчевой пресс-конференции.

Матч проходил на «ВЭБ Арене». Перед началом матча и во время разминки игроков очищали от снега при помощи тракторов-снегоуборщиков. Технические службы продолжали чистить газон от снега даже по ходу встречи. Сильный снегопад продолжался на протяжении всей игры. Футболисты использовали оранжевые мячи, предназначенные для игры в снежную погоду.

Президент ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц также заявил, что матч с ЦСКА нельзя было проводить из-за снегопада, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с полудня воскресенья до утра понедельника в Москве может выпасть 11-16 мм осадков - треть месячной нормы. К 4 декабря сугробы в столице могут вырасти до 28 сантиметров. Это в четыре раза выше нормы для начала зимы.

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