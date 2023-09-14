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В РФС раскритиковали призыв Карпина к футболистам уезжать из России

Алексей Курильченко
14:45 14.09.2023
По словам Колоскова, за рубежом российские спортсмены добивались успеха только благодаря сильной советской школе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости
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Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал «Звезде» заявления главного тренера сборной РФ по футболу, который призвал отечественных игроков уезжать играть за европейские клубы. По словам спортивного функционера, из-за подобных слов, звучащих от лица ключевого специалиста, Россия может вовсе лишиться талантливых футболистов.

«Карпин у нас оригинальный человек, он иногда такое отчебучит, трудно даже объяснить... Я читал, что он чуть ли не в приказном тоне заставляет футболистов уезжать. Но это просто невозможно сделать. За границу могут уехать только те, у кого есть дар футболиста, перспективы... За последние годы у нас уехали только три футболиста... Поэтому этот воздух повис воздухе. В целом это абсолютно неправильно - это неправильный подход вообще к воспитанию талантливых футболистов. На кого будет ходить зритель, если вся талантливая молодежь разъедется по третьесортным европейским клубам?» - сказал Колосков.

По словам почетного президента, одна из главных проблем российского футбола заключается в том, что он растерял советскую школу. В прошлом многие талантливые советские футболисты добивались больших успехов, играя в клубах других стран - среди них «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед». А сейчас, по словам Колоскова, работа тренера превратилась из искусства в ремесло.

«Далеко ходить не надо - тот же хоккей. Любо-дорого смотреть, как играют - мощно, зло, мастеровито. А все потому, что сохранили советскую школу. Полностью, начиная от детской спортивной школы и заканчивая профессиональной», - заключил Колосков.

Напомним, что Валерий Карпин после матча сборной РФ с Катаром, который закончился ничьей, заявил, что российским футболистам он советовал уезжать играть в европейских клубах, «чтобы стать сильнее». При этом тренер отметил, что и сам хочет покинуть страну и уехать в Эстонию «через три месяца».

Карпин неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Так, в марте специалист заявил, что не держится за должность тренера сборной. Фраза вызвала шквал критики, в том числе и от Министерства спорта. Позже Карпин извинился за свои слова, но не отказался от них.

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