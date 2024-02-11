Обновления верхушки: зачем Зеленский устроил крупную военную встряску

Из Москвы Такер Карлсон улетел в Сербию, в Белград, где, как он сообщил, будет дожидаться ответа Зеленского на запрос об интервью. Ждать видимо придется долго, так как ситуация у Зеленского - патовая. Если не даст интервью, то весь мир скажет, что струсил, а если решит поговорить – будет еще хуже...

История с отставкой Залужного получилась вялой и скомканной. Создавалось ощущение, что своих военных Зеленский боится больше западных кураторов. Он неделю пытался придумать какие-то внятные причины и поводы уволить Главкома и, наградив Залужного званием героя Украины, отправил его в отставку. Вот только с первого раза внятно заявить о своем решении у Зеленского не получилось. Сперва он опубликовал в соцсетях сообщение, из которого не было понятно вообще ничего - уволен ли Залужный или нет.

Слово «отставка» в отношении Залужного не прозвучало и в вечернем видеообращении Зеленского. Комментируя крупную военную встряску, он признал провалы на фронте, и фактически обвинил в них главкома. Залужный стал главным виновником всех бед: и падения Артемовска, и провала контрнаступа, и всех многотысячных украинских жертв. На смену ему пришел «генерал двести» и «мясник» - командование ВСУ возглавил Александр Сырский.

Он в 2015 году отдавал приказы бомбить мирный Донбасс и командовал операцией по уничтожению русскоязычного населения. Хотя сам Сырский по факту рождения русский. Он родом из Владимирской области. Потом из России уехал, предал всех и теперь возглавит кровавую братоубийственную войну.

Вероятно, чтобы отработать высокое звание и выполнить все цели, которые поставили перед ним руководство, Сырский не остановится ни перед чем, и погонит на убой последних оставшихся в живых украинцев - женщин и детей.

О ситуации на Украине, кадровых перестановках и обновлениях в политическом руководстве Киева смотрите в сюжете Станислава Иващенко в программе «Главное с Ольгой Беловой» на телеканале «Звезда».