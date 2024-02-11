CNN: Киев требует от Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев

Киев оказывает политическое давление и требует от нового главкома ВСУ Александра Сырского добиться динамики и не допустить позиционных боев, о которых предупреждал Залужный, говоря о том, что конфликт зашел «в тупик». Власти Украины поставили перед Сырским еще и задачу разработать новый план, который позволит избежать этого «застоя».

«Что делать с Авдеевкой, пожалуй, самая насущная задача, стоящая перед новым главнокомандующим украинской армии Александром Сырским, назначенным в четверг, чтобы придать войне новый фокус», - передает CNN.

Ранее Сырский выступил со своим первым заявлением на посту главкома ВСУ и обозначил новые задачи, стоящие перед ВСУ. По его словам, цели, которые стоят перед украинской армией - это четкое и детальное планирование действий всех органов военного управления, объединений, соединений и частей с учетом потребностей фронта в новейшем оружии, которое поступает от международных партнеров.

Напомним, Владимир Зеленский отправил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в отставку и назначил на этот пост командующего сухопутными войсками генерал-полковника Александра Сырского. Зеленский заявил, что хотел бы «одинакового видения» в Работино или Авдеевке, в Генеральном штабе и ставке.

Александр Сырский получил от украинских военных прозвища «мясник» и «генерал 200» в связи с потерями, которые армия понесла под его руководством. В Кремле считают, что смена руководства в ВСУ не повлияет на ход специальной военной операции.