Политолог Корнилов рассказал о провале командующего СВ ВСУ Павлюка в Мариуполе

Новый командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк «прославился» потерей Мариуполя в 2022 году и был переведен в тыл. Об этом рассказал политолог Владимир Корнилов.

«Я думаю, что это выбор Сырского. Павлюк участвовал в боевых действиях, "прославился" при обороне Мариуполя, который он успешно потерял. Мы знаем, какой ценой, помним, сколько украинского народа там погибло, сколько потом попало в плен. Провели extraction, как они говорили (экстракция - тактика перемещения личного состава с территории, находящейся под контролем противника, в безопасную зону. - Прим.ред.). В этой связи тогда ему и было присвоено звание героя Украины», - сказал он в разговоре со «Звездой».

Эксперт добавил, что после провала под Мариуполем Павлюка «отлучили от серьезных боевых действий и перевели в тыл», и предположил, что «у Сырского есть с ним какой-то контакт».

По мнению Корнилова, назначение Павлюка на новую должность не изменит ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напомним, сегодня Владимир Зеленский назначил Александра Павлюка командующим Сухопутными войсками ВСУ. Ранее этот пост занимал Александр Сырский, который заменил Валерия Залужного в кресле главнокомандующего ВСУ.