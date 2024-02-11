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Зеленский назначил командующих Сухопутными и Десантно-штурмовыми войсками

Владимир Зеленский также заменил командующих Силами территориальной обороны и объединенными силами ВСУ.
Максим Крюков 2024-02-11 13:11:01
© Фото: President Of Ukraine, Keystone Press Agency, Global Look Press

Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Александра Павлюка на должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Ранее этот пост занимал Александр Сырский, который 8 февраля стал главнокомандующим ВСУ.

Кроме того, был заменен командующий Десантно-штурмовыми войсками. Вместо уволенного Максима Миргородского был назначен Игорь Скибюк.

Зеленский также отстранил от должности командующего объединенными силами ВСУ Сергея Наева, его место занял Юрий Содоль. А на посту командующего Силами территориальной обороны ВСУ Анатолия Баргилевича, который теперь является начальником Генерального штаба Вооруженных сил Украины, заменил Игорь Плахута.

#Сухопутные войска #Украина #ВСУ #Владимир Зеленский #кадровые перестановки #десантно-штурмовые войска
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