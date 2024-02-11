Американский бизнесмен, владелец компаний Tesla и SpaceX Илон Маск согласился с мнением пользователя социальной сети X под ником Wall Street Silver, который заявил о бесполезности финансовой помощи в размере 60 миллиардов долларов, которую США хотят направить Киеву.

«Шестьдесят миллиардов долларов, которые мы собираемся дать Украине, ничего не изменят в этой тупиковой ситуации. Это просто продлит войну и приведет к гибели еще 100 000 украинцев», - написал на своей странице Wall Street Silver.

Он добавил, что США и Европа «проиграли эту войну», и настало время президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, а также федеральному канцлеру ФРГ Олафу Шольцу признать поражение. Пользователь также отметил, что Крым и Донбасс останутся российскими территориями.

«Правда. Просто вопрос в том, сколько детей умрет, прежде чем это будет признано», - ответил миллиардер.

В декабре 2023 года Илон Маск поддержал высказывание американского бизнесмена Дэвида Сакса, который написал, что Киев навсегда потерял Крымский полуостров, территории ДНР, ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья. При этом, по мнению Сакса, если нынешние власти Украины не заключат мирное соглашение сейчас, то потеряют Харьков, Одессу «и многое другое». В прошлом месяце Маск заявил, что Киев и Вашингтон приносят в жертву украинскую молодежь. По его словам, для украинцев в этом конфликте нет никакого прогресса.