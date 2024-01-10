Маск заявил, что Киев и Вашингтон приносят в жертву молодежь Украины

Американский миллиардер Илон Маск раскритиковал планы оказания США дополнительной помощи Киеву в размере 65,5 млрд долларов. Он написал в соцсети Х (бывшая Twitter), что для украинцев в этом конфликте нет никакого прогресса, сообщает «360».

Маск задался вопросом - есть ли «стратегия выхода» из конфликта. Он добавил, что украинскую молодежь просто приносят в жертву без каких-либо территориальных приобретений.

Администрация Джо Байдена надеется получить одобрение конгресса на выделение дополнительного финансирования в сумме около 106 млрд долларов. Эти средства Белый дом рассчитывает потратить на помощь Израилю и Украине, противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Но пока республиканцы в Палате представителей блокируют выделение этой суммы.

Пакет помощи Киеву в размере 65,5 млрд долларов, о котором говорит Маск, - это одна из версий законопроекта об ассигнованиях на нужды Украины.