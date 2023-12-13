Сакс написал, что Киев навсегда потерял Крымский полуостров, территории ДНР, ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья.

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Миллиардер Илон Маск согласился с высказыванием американского бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина навсегда потеряла Крым и Новороссию, а отказываясь от переговоров потеряет и другие территории.

Сакс написал в соцсети Х (бывший Twitter), что Киев навсегда потерял Крымский полуостров, территории ДНР, ЛНР, а также Херсонщины и Запорожья. При этом если нынешние украинские власти не заключат мирный договор сейчас, то потеряют Харьков, Одессу «и многое другое», считает он.

Маск прокомментировал этот пост, написав: «Ваша оценка верна, на мой взгляд».

Дэвида Сакс написал также, что «показные патриоты», которые думают, что помогают Украине, на самом деле «просто расчленяют ее».

Ранее бывший сотрудник государственного департамента США и полковник в отставке Энн Райт на заседании Совета Безопасности ООН заявила, что Вашингтон сорвал мирные переговоры между Москвой и Киевом.